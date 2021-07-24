Минздрав сократил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19. В частности, из противопоказаний к вакцинации «Спутником V» исключены беременность и онкозаболевания. Новые рекомендации опубликованы на сайте министерства.

Согласно новым рекомендациям, вакцину Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), можно применять с 22 недели беременности, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода. Кроме того, эта вакцина без ограничений рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания.

При этом, в рекомендациях к вакцинации «ЭпиВакКороной» остались противопоказания для беременных и кормящих, людей с онкозаболеваниями и имеющих первичный иммунодефицит. В числе постоянных противопоказаний к вакцинации «Спутником Лайт» и «КовиВаком» значатся тяжелые аллергические реакции, а также беременность и период грудного вскармливания.

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются поводом для оформления временного медотвода от вакцинации, прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

Наличие противопоказаний к прививке определяет лечащий врач, а решение о медотводе принимает врачебная комиссия лечебного учреждения, в котором наблюдается пациент.

Ранее Expert.ru сообщал, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также различные справки, бланки и поддельные печати медорганизаций. В общей сложности за шесть месяцев в Москве было возбуждено более 60 уголовных дел по ст. 327 УК РФ, которая вменяет мошенникам «подделку изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а также по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Семь расследованных дел уже передано в суд, 25 фигурантам дел предъявлены обвинения.

