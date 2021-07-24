Минздрав Турции настаивает на возобновлении карантина

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа настаивает на возбновлении строгих карантинных мер из-за резкого роста роста числа инфицированных коронавирусом. Кроме того министр призвал граждан вакцинироваться от коронавируса.

«Количество зараженных за сегодня: 11094. Мы должны перейти от гибкости к строгим мерам предосторожности и немедленно получить первую дозу вакцины», – написал Коджа в твиттере.

22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Решение было принято по итогам заседания федерального штаба по борьбе с коронавирусом.