Москва заняла первое место по внедрению раздельного сбора и состоянию мусорных площадок среди регионов России

Москва признана лидером рейтинга самых чистых регионов России, подготовленного Общероссийским народным фронтом. Рейтинг основан на народном мониторинге внедрения раздельного сбора отходов и состояния 106,5 тысяч мусорных контейнерных площадках по всей России.

«Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке», которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы. При этом, среднее для России значение по этим критериям составляет 46% и 41% соответственно. Кроме Москвы, в пятерку регионов по объемам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Экология» Москва реализует региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», основной задачей которого является повышение как доли сортируемых твердых коммунальных отходов, так и доли ТКО, направляемых на утилизацию – переработку или сжигание, что в свою очередь, приводит к снижению количества отходов, направленных на захоронение. В соответствии с программой регионального проекта, в 2021 году доля ТКО, направляемых на обработку (сортировку), должна составлять 38%. Доля ТКО, направляемых на утилизацию - 22,8% и доля ТКО, направляемых на захоронение на полигонах – 77,2%. По итогам реализации проекта в 2024 году доля сортируемых (обработанных) ТКО должна достигнуть 60%, доля утилизируемых - 36% и доля захороненных отходов - не более 64%.

«Проект реализуется в Москве опережающими темпами: по итогам первого полугодия 2021 года доля твердых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7%, утилизируемых - 28,1%, и 71,9% направляется на захоронение. Аналогичное превышение показателей регионального проекта зафиксировано в 2019 и 2020 годах», – отмечает Кирилл Пуртов.

По данным Российского экологического оператора, Москва является единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.