Перепись населения вновь перенесли

Перепись населения в России в очередной раз перенесли. Теперь ее проведение запланировано с 15 октября по 14 ноября, а не с 1 по 31 октября, как было объявлено ранее. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили РБК в Росстате, перенести перепись было предложено после обсуждения с руководством регионов, так как для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации голосования на выборах в Госдуму. По словам руководителя Росстата Павла Малкова, необходимо время, чтобы перенастроить ИТ-инфраструктуру, а людям — «дать немного отдохнуть».

Сроки проведения переписи переносились уже неоднократно. Изначально она должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за распространения коронавируса ее перенесли на следующий год. В феврале 2021 года сроки сдвинули на сентябрь, так как в этом месяце обычно наблюдается сезонный спад заболеваемости, а потом перенесли на октябрь. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, перепись совпала бы с предвыборной кампанией, что создало бы ненужное напряжение у избирателей.

Последняя перепись населения в России состоялась в октябре 2010 года. Тогда население РФ составило 142,9 млн человек.

Ранее Expert.ru сообщал, что естественная убыль населения России за пять месяцев 2021 года составила 360,1 тыс. человек. Это больше убыли за весь 2019 год, больше, чем за 2017 и 2018 годы, вместе взятые, и даже почти на четверть больше «графика» прошлого, коронавирусного, года. Не исключено, что Россия выйдет на рекорд с миллионом человек естественной убыли по итогам 2021 года (против 702,1 тысячи в 2020-м).

