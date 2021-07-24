Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией

Россия сегодня, 24 июля, возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца с частотой четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца с частотой два рейса в неделю, Москва – Прага с частотой четыре рейса в неделю, сообщает «РИА Новости». Ранее эти авиарейсы были отменены из–за опасности распространения коронавируса.

Кроме того, с 24 июля увеличивается число рейсов в ряд других стран. Чаще будет совершаться регулярные рейсыв Австрию (по маршруту Санкт-Петербург Вена два рейса в неделю), Бельгию (по маршруту Санкт-Петербург – Брюссель два рейса в неделю), Болгарию (по маршрутам Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с четырех до семи рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – София, Санкт-Петербург – Варна, Санкт-Петербург – Бургас с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург – Варна с частотой один рейс в неделю). Также будет увеличено число рейсов в Венгрию (по маршруту Москва – Будапешт с двух до четрых рейсов в неделю, по маршруту Санкт–Петербург – Будапешт с частотой два рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва – Салоники и Москва – Ираклион с пяти до семи рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва – Бейрут с одного до трех рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва – Загреб с двух до трех рейсов в неделю, по маршрутам Москва – Сплит и Москва – Дубровник с двух до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва – Аддис–Абеба с трех до четрых рейсов в неделю).