Студентам дали совет, как к 40 годам жить на дивиденды

Чтобы нынешним российским студентам через 20 лет можно было бы не работать, а жить на пассивный доход, необходимо начать уже сейчас инвестировать по 10–12 тыс. рублей в месяц. Об этом «Известиям» сообщила финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала организации Россельхозбанка Наталья Смирнова.

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13% по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей. Но начинать можно и с 1 тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти», — сообщила Смирнова.

Создавая накопления на долгий срок, она рекомендовала руководствоваться принципом: из 100 вычесть свой возраст — это и будет доля акций. То есть в 22 года можно 80% своих сбережений инвестировать в акции, а остальное — в облигации.

При этом эксперт отметила важность правильно выбранных объектов для инвестиций. Потенциально выгодной отраслью она назвала направление полупроводников из-за тренда на электрокары. В них можно вкладываться, покупая акции Intel, TSMC, AMD, NVIDIA, либо инвестируя в биржевой фонд на целый портфель из акций компаний данной сферы.

Другой перспективной отраслью, Смирнова назвала «зеленую» энергетику и экологически чистые технологии, так как «зеленые» доктрины США и Европы делают компании альтернативной энергетики крайне привлекательными.

Также, по ее словам, можно вкладываться в биотехнологические компании, инвестировать в развитие генной инженерии, киберспорта, видеоигр, которые всё плотнее встраиваются в жизнь современного человека.

«В идеале инвестировать следует через биржевые фонды, в том числе потому, что портфель из фондов потребует незначительных средств: может хватить 10–20 тыс. рублей. Инвестиционный портфель необходимо ежемесячно пополнять, чтобы усреднять цену входа, а покупать всё не на обычный брокерский счет, а на Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), чтобы получить налоговые льготы», — подчеркнула эксперт.

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