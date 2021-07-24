ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия приняла решение об исключении директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

«Решение принято на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами», — говорится в сообщении ЦИК.

Уточняется, что Грудинин к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата не выполнил требований закона «закрыть счета, прекратить хранение наличных средств и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов».

Против этого решения уже выступил лидер партии Геннадий Зюганов, он назвал его «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным». По его словам, на субботнем заседании ЦИК решался не вопрос о регистрации того или иного кандидата, а вопрос сохранности основ демократии. Зюганов также объявил, что КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на это решение ЦИК.

По данным СМИ, бывшая жена Грудинина Ирина несколько дней назад направила в ЦИК письмо с заявлением, что бизнесмен скрыл данные о наличии у него офшора. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую контролировал предприятия в России.

Всего в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ вошли 344 человека.

Ранее Expert.ru писал, что Совхоз имени Ленина — это 2000 гектаров золотой подмосковной земли, где вопреки всем законам рынка до сих пор реально ведется сельское хозяйство — с надоями, центнерами, удобрениями, плодопитомниками и даже социалистическим отношением к трудящимся. Директор и хозяин совхоза Павел Грудинин уверен, что так надо. Он сам себе режиссер и сам себе продюсер, сам себе налоговая служба, депутат, законодатель и исполнитель — пытается выстроить здесь общество, которое в его представлении является идеальным: комбайны сюрреалистически убирают урожай на фоне многоэтажек, фруктовые соки, нектары и узвары льются рекой, машины ездят по правилам, дети выигрывают чемпионаты по волейболу и настольному теннису.

