В Германии разработали биопластик из целлюлозы

Ученые Геттингенского университета (Германия) создали новый вид экологически чистого биопластика с гидропластичными полимерами. Он может менять форму при контакте с водой, сообщается на сайте университета.

«Пластмассы – это полимеры, и их молекулярная структура построена из большого количества подобных единиц, связанных вместе. В настоящее время большинство пластмасс производится из нефтехимических продуктов, которые наносят вред окружающей среде как при добыче, так и при утилизации. Напротив, целлюлоза, которая является основным компонентом стенок растительных клеток, является самым распространенным природным полимером на Земле, представляя собой почти неисчерпаемый источник сырья», — говорится в докладе.

Исследователи немного изменили химический состав целлюлозы, добавив «циннамоильную» группу, в результате чего создали специфический циннамат целлюлозы (CCi) – полимер, подходящий для образования нового типа биопластика с гидропластом. При контакте с водой обычной температуры он становится пластичным, ему можно придать желаемую форму, оставив сохнуть на воздухе. При этом биопластик CCi может удерживать воду и использоваться во влажных условиях.

Ученые отметили, что процесс гидропереработки такого эко-платика не требует сложного оборудования и гораздо дешевле традиционного рециклинга. Подобные биопластики они предложили применять в биологии, электронике и медицине.

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