В РФ зарегистрировали первую компьютерную программу, написанную ИИ

Нейросеть ruGPT-3, обученная сотрудниками дочерней компании Сбера Sber AI, самостоятельно написала программу на языках С++ и Java. В России впервые было зарегистрировано ПО, полностью созданное искусственным интеллектом (ИИ), сообщает CNews.

Программа получила название Artificial Vision («Искусственное зрение», — англ.). Она зарегистрирована в Роспатенте и внесена в Реестр программ для ЭВМ под номером 2021661571. Скомпилированная версия весит 1,7 МБ.

Созданная ИИ программа умеет имитировать зрение человека и обеспечивает распознавание визуальных образов. Разработчики полагают, что в дальнейшем нейросеть ruGPT-3 сможет взять на себя ряд рутинных задач, выполняемых сейчас программистами. Кроме того, внедрение в эту сферу искусственного интеллекта позволит компаниям существенно сократить свои расходы на зарплату сотрудникам.

Ранее Expert.ru сообщал, что в России был принят федеральный проект поддержки искусственного интеллекта. Он включает в себя финансирование исследовательских центров (на них планируется выделить 7,3 млрд рублей), разработку программы дополнительного профессионального образования, повышение квалификации школьных педагогов по вопросам ИИ, формирование образовательных модулей по ИИ и олимпиад по ИИ. Запланирована также разработка аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ с объемом финансирования шесть миллиардов рублей.

