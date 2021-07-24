В России повторился рекорд по числу умерших от коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 23 947 жителей РФ. Вылечились от инфекции 21 952 граждан, скончались — 799. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В последний раз такая же смертность от COVID-19 была зафиксирована 16 июля. Этот показатель остается максимальным с начала пандемии.

«По состоянию на 24 июля в России выявлено 6 102 469 заболевших коронавирусом (+23 947 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (3 376), Подмосковье (2 096) и Санкт-Петербурге (1 937). Наименьшее — на Чукотке (16) и в Ненецком АО (15).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 471 956 жителей РФ, умерли — 153 095. Доля выписанных пациентов, согласно данным оперштаба, составляет 89,7% от общего числа заразившихся.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 1 484 672 заболевших, выздоровели после перенесенного заболевания 1 326 132 горожан, умерли — 25 003.

Ранее Expert.ru сообщил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают очень напряженно, в сутки прививку делают примерно 90 тыс. человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вакцинированные граждане болеют значительно реже. А если даже и заражаются коронавирусом, то переносят заболевание менее тяжело.



