Эксперты ВОЗ предсказали скорое исчезновение трех видов рака

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие десятилетия человечество вполне может победить рак легких, рак печени и рак шейки матки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, за десять лет избавиться от всех онкозаболеваний не удастся, но справится с некоторыми видами вполне по силам. Ближе всего, по ее мнению, победа над раком шейки матки, благодаря появлению вакцины. Этот вид рака считается четвертым по распространенности среди женщин, на него приходится 7,5% смертей.

Также эксперты ВОЗ полагают, что не за горами победа и над раком легких при полном отказе от курения. Онкологические заболевания легких — на втором месте по распространенности в мире. 18% летальных исходов среди мужчин — именно от этого вида рака. При этом многочисленные исследования подтверждают, что именно табачный дым приводит к его развитию и в 90% случаев злокачественных опухолей не было бы, если бы люди не курили.

Побороть же рак печени можно, отказавшись от злоупотребления алкоголем. Причем, спиртное провоцирует еще и рак толстой кишки, пищевода и ротовой полости. Еще одного возбудителя рака печени – гепатит В можно нейтрализовать с помощью вакцины. В РФ она делается бесплатно и включена в национальный прививочный календарь.

Ранее Expert.ru сообщал, что только с 2007 под 2017 год, по данным международных исследований, число заболевших раком во всем мире возросло на 33%. Общее число — 24,5 млн человек. Никогда рак не получал такого распространения, какое он показал в двадцатом веке. В двадцатом первом рак совершил новый рывок: в 2017 году он занял второе место (на первом по прежнему сердечно-сосудистые заболевания) по показателю DALY, с помощью которого ученого оценивают сумму лет жизни, прожитых по причине той или иной болезни с нетрудоспособностью, и лет жизни, не дожитых до среднего возраста смерти. Только на потерянные от онкологических заболеваний годы жизни в 2017 году пришлось 225 млн лет.

