На МАКС-2021 подписали соглашения на 265 млрд рублей

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, были подписаны соглашения на общую сумму в 265 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию выставки.

«Сумма подписанных соглашений – 265 млрд рублей», – заявили в дирекции.

В авиасалоне приняла участие, в том числе заочное, 831 компания из 56 стран, было проведено более ста мероприятий. По объему подписанных соглашений и масштабу повестки авиасалон превзошел показатели 2019 года. МАКС-2021 в общей сложности посетили свыше 135 тыс. человек.

На выставке было представлено несколько мировых премьер, среди которых новый истребитель Checkmate от авиахолдинга «Сухой» и гражданский лайнер МС-21. В программе приняли участие более 200 воздушных судов как в полете, так и в рамках экспозиции.

В дирекции также отметили, что уже началась подготовка к МАКС-2023. Представители Минпромторга РФ, госкорпорации «Ротех» и компании «Авиасалон» провели переговоры с потенциальными участниками и партнерами.

Ранее Expert.ru писал, что на МАКС-2021 впервые представили экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте. Он представляет собой универсальный комплекс авиационных средств поражения, которые позволяют одинаково эффективно уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели. «Орион-Э», способный выдерживать массу боевой нагрузки до 200 килограммов, оснащен неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами, а также различными управляемыми ракетами.

