Производство подсолнечного масла в РФ резко упало

Выпуск подсолнечного масла в России в первом полугодии 2021 года снизился на 17%, в июне производство нерафинированного масла упало на 36%, рафинированного — на 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Согласно статистике, в январе-июне в России было выпущено 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На те же 17%, до 2,7 млн тонн, уменьшилось промышленное производство нерафинированного масла, а в июне этот показатель (297,7 тыс. тонн) был на 36% ниже по сравнению с прошлым годом. Выпуск рафинированного масла в первый летний месяц сократился на 15%, до 162,9 тыс. тонн.

Как пояснил агентству гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, основная причина снижения производства подсолнечного масла в этом сезоне заключается в нехватке сырья из-за низкого урожая подсолнечника в 2020 году. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов подтвердил рекордно низкий уровень запасов подсолнечника в хозяйствах, объяснив его не только недостаточным урожаем, но и активным экспортом в начале сезона.

Регулирование цен на подсолнечное масло, которое было введено в России в декабре прошлого года, на снижение производства не повлияло, считает гендиректор крупнейшего производителя подсолнечного масла «Русагро» Максим Басов. Такое же мнение высказал и директор по маркетингу группы «Благо» Кирилл Мельников. В беседе с РБК он отметил, что меньший урожай в 2020 году и активный экспорт привели к более серьезному дефициту сырья, чем годом ранее, снижение объемов переработки, которое обычно бывает в конце аграрного года, началось раньше и стало более существенным.

Все опрошенные агентством участники рынка не ожидают нехватки подсолнечного масла, так как осенью должно поступить сырье нового урожая и перерабатывающие заводы вновь заработают на полную мощность.

Ранее Expert.ru сообщал, что 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство за рост цен на продовольствие. Кабмин принял комплекс мер по снижению цен на продукты питания. С производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей и 110 рублей на прилавках магазинов. Кроме того, была введена 30% экспортная таможенная пошлина (но не менее 165 евро за 1 тонну) на семена подсолнечника, которая действовала с января по июнь 2021 года.

