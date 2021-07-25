Путин рассказал о возможностях ВМФ России

Россия постоянно совершенствует вооружение Военно-морского флота (ВМФ), способна обнаружить любого противника и нанести ему в случае необходимости неотвратимый удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом главного военно-морского парада страны, котрый прошел в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания российского флота.

«На сегодняшний день у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что страна в кратчайшие сроки заняла достойное место среди ведущих морских держав, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны. Россия располагает новейшими гиперзвуковыми высокоточными системами вооружения, не имеющими мировых аналогов. Военно-морское присутствие страны обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил верховный главнокомандующий ВС РФ.

В главном военно-морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге, приняли участие более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусников, а также 48 воздушных судов.

Парады кораблей, посвященные Дню Военно-морского флота России, прошли также в Севастополе, Североморске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске и сирийском Тартусе.

Ранее Expert.ru сообщал, что соглашение России с Суданом о создании военно-морской базы в Красном море вышло на финишную прямую: российское правительство направило на одобрение президента предложение о создании в африканской стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Соглашение планируется заключить сроком на 25 лет с последующим продлением на периоды по десять лет.

