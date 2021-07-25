Садоводы и дачники сэкономили более 100 млн рублей при покупке земли у города – заммэра Ефимов

Москвичи за первое полугодие 2021 года выкупили у города 45 земельных участков, на которых находятся индивидуальные дома, дачи и личные подсобные хозяйства, за 40% от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 гектара почти за 70 млн рублей. При этом они сэкономили 104,8 млн рублей», – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Он также добавил, что всего с момента вступления в силу нормы граждане выкупили у города 83 земельных участка общей площадью девять гектаров на общую сумму 125,6 млн рублей. Экономия составила 188,4 млн рублей.

Приватизированные в этом году территории находятся в восьми округах столицы. Больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах – 20 единиц площадью 2,6 гектара и десять единиц площадью 1,4 гектара соответственно. На третьем месте находится восток Москвы, здесь граждане приобрели шесть земельных участков площадью 0,96 гектаров.

«Земля под частными строениями реализовывалась во всех округах столицы кроме Центрального, Юго-Западного, Южного и Зеленоградского. Самый большой из выкупленных участков – площадью 25 соток – находится в деревне Бурцево Новомосковского округа. За него заплатили 3,36 млн рублей, сэкономив при этом более пяти миллионов. Самый маленький – площадью чуть мене двух соток – расположен на улице Московская в Западном округе. Он стоил своему новому владельцу 459,3 тысяч рублей при экономии в 690 тысяч рублей», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.