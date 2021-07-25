Банк России дал скрытый сигнал спекулянтам

Центральный банк России, как и ожидалось участниками рынка, повысил в пятницу ставку на 1% - это самое сильное повышение ставки за 7 лет. Однако здесь никаких сюрпризов не произошло, они появились уже в ходе пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. При этом основные игроки, судя по всему, уже знали о чем пойдет речь.

Итак, председатель Банка России дала своеобразный сигнал о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может быть завершен.

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Пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, но не исключено, что июльское повышение может стать последним, сказала Набиуллина.



"Много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено", – отметила Набиуллина.



С одной стороны, никакой конкретики, однако ситуацию стоит оценивать комплексно.



Дополнительные сигналы мы можем увидеть и в оценке ЦБ инфляционных факторов.



«Текущий темп роста цен, если мы говорим о сезонно сглаженном, видимо, начал замедляться. Мы видим, что в июне он меньше, чем в мае. Но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться где-то вблизи достигнутых уровней. Во многом из-за эффекта базы. Мы ожидаем, что в годовых показателях снижение ценового давления будет видно уже с осени», - сказала Эльвира Набиуллина.



Впрочем, как было отмечено выше, самые интересные события происходили на долговом рынке.



Российские облигации федерального займа уже достаточно долго находятся в нисходящем тренде, однако в начале предыдущей недели началось бурное восстановление. Сводный индекс гособлигаций РФ поднялся до уровней конца мая, прибавив за неделю около 1%, что является достаточно существенным изменением для этого рынка.



Когда ставки растут, стоимость облигаций снижается и наоборот. В того или иного цикла рынок играет на опережение и закладывает в цены свои ожидания относительно действий ЦБ на предстоящих заседаниях.



Для примера, когда в 2014 году ставки взлетели до 17%, для крупных игроков стало понятно, что на этом цикл завершится, и многие, в том числе, конечно, и нерезиденты, начали занимать позиции на рост стоимости ОФЗ, соответственно, снижение доходности.



“Вполне возможно, это отличный момент для входа в российские гособлигации. ЦБ почти всегда завершает цикл наиболее масштабным шагом. Так и сейчас, мы видим самое крупное повышение ставки за 7 лет и намеки на то, что дальнейшего повышения не будет. Очень похоже на то, что Банк России снова покормит спекулянтов, как это было в предыдущие годы. Лично я причин для такого агрессивного повышения ставок в этом году не видел, о чем говорил и ранее. Бороться с инфляцией такими монетарными методами на мой взгляд не имеет смысла. В 2014 году, например, когда ЦБ поднял ставку сразу на несколько процентных пунктов, такой шаг был продиктован пожаром на валютном рынке. Сейчас этого нет. Могу предположить, что уже в следующем году ставки снова пойдут вниз, а вместе с ними и стоимость ОФЗ, так что вложения в госдолг России в текущий момент может принести неплохую прибыль”, - поделился мнение старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.



Действительно, схожее мнение “Эксперт” высказывал совсем недавно, говоря о том, что повышение ставок со стороны регулятор принесет пользу только биржевым игрокам.



“Единственный плюс - когда Банк России наконец завершит свой цикл ужесточения и перейдет к смягчению, стоимость облигаций федерального займа начнет расти, и финансовые игроки смогут на этом заработать”, - отмечал Эксперт Online на прошлой неделе.



Теперь остается дождаться осени и посмотреть, насколько данный прогноз подтвердится. Не стоит забывать и о том, что ситуация на внешних рынках может измениться, и это окажет влияние на рубль и долговой рынок России.



Как известно, август является одним из самых опасных месяцев для финансовых площадок.