Ученые доказали, что коронавирус снижает умственные способности

Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование группы ученых из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесенного коронавируса. При заболевании средней степени тяжести последствия были сравнимы с постинсультными.

К этому исследованию ученых сподвигло уже доказанное влияние коронавируса на мозг человека, о чем свидетельствовала потеря обоняния и вкуса у заболевших. В онлайн-тестировании участвовали 81 337 человек, с января по декабрь 2020 года они сдавали тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, где среди прочих были и вопросы о перенесенном коронавирусе. Из них 12 689 признались, что имеют в анамнезе подтвержденный COVID-19. Их разделили на группы в зависимости от тяжести заболевания: переболевшие дома, в больнице и те, кто был подключен к аппарату ИВЛ.

Ученые ориентировались на время отклика и точность выполнения заданий. У переболевших коронавирусом наибольшую сложность вызывало решение задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, подтвердились ранее имеющиеся данные о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов у перенесших COVID-19.

Специалисты сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода и образования и пришли к выводу, что COVID-19 действительно ухудшает интеллект, причем чем тяжелее болеют люди, тем сильнее негативный эффект. У тех, кто был подключен к аппаратам ИВЛ, ухудшение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ, что не наблюдается даже у перенесших инсульт. По данным ученых, влияние инсульта на когнитивные способности оказалось сопоставимо с коронавирусом, перенесенным в средней форме.

Зависимости между ущербом для мозга и временем, прошедшим с начала заболевания установить не удалось, и ученые сделали вывод о необратимости последствий COVID-19.

Ранее Expert.ru сообщал, что директор независимого международного благотворительного фонда, финансирующего медико-биологические исследования Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил журнал The Lancet в распространении пандемии. Якобы там с самого начала распространения коронавируса имели данные о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывали их.

