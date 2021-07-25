В Кузбассе придумали, как угольные отходы перерабатывать в газ

Учёные Кузбасского государственного технического университета разработали экологически чистую технологию переработки угольных отходов. В угольный шлам они добавили ил и сформировали топливные гранулы, которые при горении выделяют безопасный газ, сходный по составу с природным, сообщается на сайте Научно-образовательного центра «Кузбасс».

«В качестве инновационной разработки было предложено технологическое решение по переработке угольных отходов с применением связующего вещества в виде обезвоженного избыточного активного ила с целью получения газообразного топлива», — говорится в сообщении НОЦ.

Ученые высушили топливные гранулы и в процессе пиролиза (термического разложения) получили газ, по составу равнозначный природному. При сравнении с традиционным сжиганием ископаемых видов топлива экологическая опасность по выбросу вредных веществ у полученных гранул оказалась почти в три раза ниже.

В университете полагают, что этот газообразный энергоноситель можно использовать в многоквартирных и частных жилых домах для приготовления пищи, отопления и подогрева воды, а также в виде топлива для котельных.

На базе этой технологии ученые планируют создать проектные установки, которые можно будет доработать под требования конкретного заказчика. Их цена будет варьироваться от 5 до 6,5 млн рублей, в зависимости от типа сырья, объемов переработки и условий эксплуатации.

Ранее Expert.ru сообщал, что ученые Томского политехнического университета разработали технологию переработки старых покрышек в жидкое топливо, аналогичное мазуту. Это топливо не замерзает при –50 °C и может применяться в условиях Арктики. Изношенные шины измельчаются в крошку, а затем методом паровой газификации преобразуются в жидкое топливо и технический углерод, который используется в новом цикле производства резинотехнических изделий.

