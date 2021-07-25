В Москву придут «залповые ливни»

Циклон «Дирк», подтопивший ряд европейских стран, принесет в Москву ливни и грозы к четвергу следующей недели. Кратковременные, но обильные осадки пройдут на фоне жары в +30 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27-30 градусов», — рассказал Тишковец.

В среду, по его словам, тоже будет не по сезону жарко, до плюс 25-30, однако к вечеру в столичный регион придет циклон «Дирк», затопивший северную Европу, и небо заволокут мощные кучевые облака. В ночь на четверг ожидается стена залповых ливней, ветер усилится в порывах до 15-20 метров в секунду.

Общее количество осадков, по данным синоптика, за 12 часов в Москве может составить до 5-10 миллиметров, а в Подмосковье – до 15-20 миллиметров. Скоротечные дожди освежат воздх в столице, температура опустится до плюс 21-26, но уже к пятнице погода наладится и потеплеет до плюс 25-30 градусов.

«В субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра», — добавил Тишковец.

Ранее Expert.ru сообщал, что в Москве в сентябре ожидается необычная погода: похолодает быстро – столбики термометров опустятся до плюс 20, облачность переменная, по окончанию первой декады воздух остынет до плюс 18, а к концу месяца – до плюс 15-16. Возможны осадки, местами сильные.

