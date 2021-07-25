В России начнут взыскивать алименты с продажи квартиры

Правительство РФ подготовило новый перечень видов зарплаты и иных доходов для взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних детей, в него, в частности, вошли средства, полученные от продажи недвижимости. Об этом «Российской газете» рассказала адвокат Любовь Киселева.

«Главное изменение предлагаемого расширенного перечня касается доходов, получаемых с имущества. Ранее доходом признавалась лишь сдача имущества в аренду и с полученных средств взыскивались алименты. Также взысканию подлежали суммы, полученные вследствие предпринимательской деятельности. Например, если гражданин систематически приобретал и продавал жилье с целью получения дохода», — сообщила Киселева.

Она пояснила, что с точки зрения налогового законодательства любая продажа имущества является доходом, однако раньше это требовалось доказывать в судебном порядке. Теперь продажа квартиры будет де-факто считаться доходом и с вырученных средств будут взыскиваться алименты без дополнительных подтверждений.

По словам адвоката, правительство также предлагает не взыскивать алименты с соцвыплат граждан, стоящих на учете в службе занятости, и с малоимущих, получающих пособия. Ранее этот вопрос решался в судебном порядке.

Как сообщал Expert.ru, в России на сегодняшний день насчитывается от 1,5 до 2 млн человек, которые обязаны платить алименты. Данные работники, как правило, являются представителями группы смешанной оплаты: часть зарплаты у них белая, часть – в конверте. Они заинтересованы в официальной зарплате наименьшего размера, ведь именно с нее идет начисление алиментов.

