В России впервые с мая снизился недельный прирост заболевших COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 24 072 жителей РФ. Вылечились от инфекции 18 678 человек, скончались — 779. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Впервые с мая в России снизилось число выявленных за неделю случаев заражения COVID-19.

«По состоянию на 25 июля в России выявлено 6 126 541 заболевших коронавирусом (+24 072 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (3 406), Подмосковье (2 191) и Санкт-Петербурге (1 934). Наименьшее — на Чукотке (6) и в Ненецком АО (15).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 490 634 жителей РФ, умерли — 153 874.

За прошедшую неделю с 19 по 25 июля в России зарегистрировано 168 408 заболевших коронавирусом. Это на 3,7% меньше, чем было неделей ранее. С 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 зараженных. Снижение показателя недельного прироста произошло впервые с мая текущего года.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 1 488 078 заболевших, выздоровели после перенесенного заболевания 1 331 614 горожан, умерли — 25 106. За прошедшие семь дней в Москве коронавирус подтвердили у 24 943 человек, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее, и почти вдвое меньше, чем было месяц назад.

Ранее Expert.ru сообщал, что Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19. В частности, из противопоказаний к вакцинации «Спутником V» исключены беременность и онкозаболевания. Согласно новым рекомендациям, вакцину Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), можно применять с 22 недели беременности, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода. Кроме того, эта вакцина без ограничений рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания.

