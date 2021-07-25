Япония предъявила России территориальные претензии в Антарктиде

Государственное агентство Японии «Национальный институт полярных исследований» (NIPR) опубликовало доклад, в котором выдвигаются территориальные претензии на Западную Антарктиду, открытую российскими мореплавателями. Девять лет назад здесь были обнаружены огромные запасы газа, сообщает РЕН ТВ.

О своих правах на Землю Мэри Бэрд и Землю Элсуэрта, открытых русскими путешественниками, адмиралами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году, Япония начала заявлять с 2012 года. Именно тогда в Антарктиде между 80 и 150 градусами западной долготы были обнаружены большие запасы газа.

В новом докладе NIPR японцы пытаются обосновать свои территориальные претензии на это место тем, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция.

При этом, на побережье Земли Мэри Бэрд в данный момент работает антарктическая станция «Русская». Ее в Токио уже объявили незаконной.

Ранее Expert.ru сообщал, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги представил правительству доклад, в который вписаны острова южной группы Курильского архипелага. Ранее острова были вычеркнуты из «синей книги по дипломатии», поскольку Япония рассчитывала добиться урегулирования спора с Москвой на дипломатическом уровне. Решение вернуть острова в книгу было вызвано отсутствием сдвигов в решении данного вопроса между Москвой и Токио.

