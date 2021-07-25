Журнал The Lancet обвинили в распространении пандемии

Авторитетный британский медицинский журнал The Lancet с самого начала распространения коронавируса имел данные о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их. Об этом в своей книге написал директор независимого международного благотворительного фонда, финансирующего медико-биологические исследования Wellcome Trust Джереми Фаррар, сообщает Daily Mail.

«Издание с первых дней появления коронавируса в Ухани имело доступ к исследованиям, доказывающим передачу вируса от человека к человеку. Однако редакторы не стали публиковать первые исследования китайских медиков, когда каждая секунда была на счету», — написал Фаррар.

По его данным, журнал не обнародовал тот факт, что вирус может распространяться бессимптомными носителями, а значит, скрыл эту информацию. Редакция, по мнению Фаррара, сработала непрофессионально: она не стала публиковать данные «отважных китайских ученых» и не обратилась за комментариями к известным медикам. Критик уверен, что на журнал оказывали давление власти Китая.

С Фарраром согласен и британский политик Боб Сили. Он заявил, что журнал The Lancet должен был как можно быстрее сделать информацию о неизвестном вирусе достоянием общественности, проинформировать мировых ученых, врачей и специалистов в области общественного здравоохранения.

Ранее Expert.ru сообщал, что в Белом доме решили провести собственное расследование о возникновении коронавируса после того, как Пекин заявил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что считает расследование в Китае законченным и призывает продолжить его в других странах. По словам президента США Джо Байдена, расследование проверит две главные версии: что вирус появился после контакта человека с зараженным животным и что его появление вызвано утечкой из лаборатории.

