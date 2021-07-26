Акции дня: бумаги ритейлера «Лента» просели из-за слабых результатов полугодия

Хуже рынка торговались акции торговой сети «Лента» после публикации финансовых результатов первого полугодия 2021 года по МСФО. За день акции просели на -2,18% до 233,7 рублей за бумагу.

Согласно отчетности, за шесть месяцев чистая прибыль «Ленты» сократилась на 42,7% - до 5,105 млрд рублей. Трейдеры отреагировали на такие результаты продажей акций. При этом аналитики «Промсвязьбанка» считают, что во втором полугодии ритейлер может улучшить операционные показатели и ускорить рост выручки.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,42 % до 3750,1 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,42% до 1602,53 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:07 мск стоила 73,22 доллара за баррель (-0,30%). Российская валюта укреплялась - 73,72 рублей за доллар.