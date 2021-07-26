Безос предложил профинансировать NASA в обмен на участие в лунной программе

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос предложил профинансировать часть бюджетного дефицита Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis, сообщает ТАСС.

«Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля (HLS, Human Landing Systems), отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на сумму до $2 млрд. Это не отсрочка, а полный отказ от этих требований», – говорится в обращении к директору NASA Биллу Нельсону.

Безос просит NASA позволить его компании за свой счет участвовать в разработке и запуске элемента лунного посадочного модуля. Такие расходы он оценивает более чем в 1 млрд долларов. Взамен миллиардер хочет получить контракт с фиксированной ценой за услуги Blue Origin и предлагает покрыть перерасходы при его выполнении.

Кроме того, Безос раскритиковал NASA за отсутствие конкуренции. «В апреле (до вашего назначения) только одному участнику торгов, SpaceX, было предложено пересмотреть цены и график финансирования, что предопределило выбор. Blue Origin такую возможность не предоставили. Это было ошибкой, это было необычно, это был упущенный шанс», – заявил Безос. Без этого, по мнению миллиардера, NASA скоро столкнется с такими проблемами, как срыв сроков работ, изменение конструкций космических аппаратов и рост издержек. По словам Безоса, без конкурентной среды планы высадки американцев на Луне «обойдутся дороже, вопреки национальным интересам» США.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму 2,9 млрд долларовна конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, исполнение контракта приостановлено до окончания разбирательства.