Диетологи назвали полезные в жару продукты

В жару полезно включить в свой рацион огурцы, помидоры, свеклу, чечевицу, яйца, авокадо и овсянку, рассказала диетолог Фатима Бранко, которую цитирует издание La Vanguardia.

Специалист рекомендует эти продукты, так как они помогут организму зарядиться энергией в жару. Также медик рекомендует не покидать свои дома без крайней необходимости в жаркие часы, высыпаться и контролировать водный баланс. Диетолог советует пить в жару чистую или минеральную воду, а от сладких напитков, таких как газировка или кока-кола лучше отказаться. Также с осторожностью стоит употреблять в пищу сладости, выпечку и мороженое.

Вместо перечисленных продуктов она предлагает включить в побольше фруктов, ягод и овощей, которые являются, по ее мнению, лучшим способом для восстановления уходящей из организма воды. Свекла станет идеальным вариантом для тех, у кого наблюдаются проблемы с кровообращением. Овощ обладает увлажняющими и сосудорасширяющими свойствами. Нут, чечевица, фасоль и горох прекрасно снабжают организм энергией, клетчаткой и растительным белком, а также прекрасно заменят более тяжелые мясные блюда. В авокадо содержится большое количество витамина А. Также полезно употреблять продукты со злаками, пить коктейли, лакомиться хлопьями в виде блинов или батончиков.

