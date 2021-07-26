Вложения иностранцев в американские активы достигли гигантских объемов

Вся планета вновь бурными потоками вливает деньги в Соединенные Штаты. По мнению Wall Street Journal, это подтверждает уверенность инвесторов в том, что первая экономика планеты сумеет вытащить ее из кризиса, в который бросила глобальную экономику пандемия.

Всего во взаимные и торгуемые на биржах американские фонды инвесторы из других стран вложили в январе-июне 2021 года, по данным Refinitiv Lipper, более 900 млрд долларов. Это не только рекордная сумма за последние три десятилетия. Она еще и превышает суммарные инвестиции во все остальные фонды всех остальных вместе взятых стран планеты в 2021 году.

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Эти рекордные вливания во многом объясняют и рекорды, которые день за днем бьют акции американских компаний, существенно опережая главные индексы в Европе и Азии. S&P 500, к примеру, прибавил в этом году 17% в то время, как, скажем немецкий DAX вырос на 14%, Shanghai Composite – на 2,2%, а японский Nikkei Stock Average – почти не изменился.

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Правда, в конце второго квартала потоки в американские фонды начали замедляться. В июне они составили ок. 51 млрд долларов, т.е. втрое меньше, чем были в мае – 168 млрд. Прошлый месяц оказался первым в текущем году после января, когда инвестиции оказались ниже 100 млрд долларов. С другой стороны, инвестиции в фонды других стран в июне по сравнению с маем увеличились на 9 миллиардов до 93 млрд долларов.

Несмотря на такую сильную веру в американскую экономику инвесторы считают, что новые варианты Covid-19, инфляция или перемены в политике ФРС могут замедлить восстановление американской экономики, но не остановить его.

Финансовая поддержка властей подстегнула резкий рост сбережений. Большинство инвесторов продолжают считать, что США остаются лучшим местом для вложения денег, если говорить об акциях, облигациях и других активах.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что инвесторы из-за границы, энтузиазм которых базируется на неорганизованном характере восстановления глобальной экономики, до конца текущего года вложат в американские фонды еще порядка 200 млрд долларов. Для сравнения: в 2020 г. такие инвестиции составили 712 млрд долларов. По данным Минфина США, иностранные инвестиции в американские гособлигации в мае выросли до максимума с февраля 2020 года, когда началось ралли, спровоцированное пандемией.

Экономисты, опрошенные WSJ, считают, что рост экономики США в 2021 г. составит 6,9%. Это выше прогноза экономистов МВФ для наиболее развитых экономик планеты.

Такое бурное развитие экономики продлит дисбаланс, который придал привлекательности американским гособлигациям после финансового кризиса, когда американская экономика, развивавшаяся медленно, но, как говорится, верно, все равно опережала восстановление экономик других стран.

Почти 16 трлн долларов глобального долга, по данным Bloomberg Barclays, имели по состоянию на 22 июля отрицательные ставки.

Сумма снизилась по сравнению с декабрьским пиком, когда она составляла 18 трлн долларов, но все равно оказалась значительно выше 11 трлн по состоянию на конец 2019 года. По данным Citigroup, около 70% облигаций с положительными ставками в Группе десятки относятся к США.

Ослабление доллара снизило стоимость защиты иностранных держателей американского долга от колебаний курсов валют и повысило привлекательность по прибыли в сравнении с местными ценными бумагами.

Иностранные фонды облигаций увеличили свои активы в американских бумагах, по данным EPFR, по состоянию на 30 июня приблизительно на 25%. В конце прошлого года эти цифры составляли 23%, а в декабре 2019 г. – ок. 10%.

Инвесторы, тем не менее, могут проиграть на прибыли, вкладываясь исключительно в американские фонды. Прибыль по американским акциям с декабря 1969 по февраль 1989 годов в годовом исчислении составила, по данным Richard Bernstein Advisors, 8,5%, что значительно ниже 15,5%, которые можно было заработать за это же время на международных рынках. С января 1999 по октябрь 2010 годов акции компаний развивающихся стран принесли инвесторам 14,7%, а американских – всего лишь 0,3%.

И все же в последнее время выгоднее инвестировать в американские ценные бумаги и активы. Индекс MSCI глобальных акций принес инвесторам в годовом исчислении в 2009-19 годах немногим более 10%, но при исключении американских бумаг – менее 5%. В этом году MSCI World Index превысил 14%, но лишь около 8% без американских бумаг. Естественно, такая высокая прибыль влечет в Америку все новых и новых инвесторов.