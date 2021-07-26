Как выбрать лестницу для дома и дачи

Практичные и компактные лестницы представлены здесь от производителя.

Лестничные пролеты

Традиционным решением является лестница, расположенная в вестибюле или коридоре, являющемся коммуникационным пространством. Лестница может быть даже полностью отделена. Это усиливает типичное для большинства домов разделение на общую гостиную с гостиной на первом этаже и частную (спальню) на верхнем этаже.

Между спальнями и гостиной не перемещаются звуки, поэтому можем, например, свободно принимать гостей, когда дети спят наверху. В доме для многочисленной многодетной семьи практичными будут лестницы, расположенные рядом с входом в дом.

Если в доме более двух этажей, рационально, конечно, расположить соединяющую их лестницу в одну вертикаль. Выделение лестницы требует, к сожалению, относительно большого пространства до 10 м2, и в большинстве проектов, особенно небольших домов, пространство для них сводится к минимуму. Все дополнительные вопросы по обустройству лестницы можно обсудить со строителями.

Ход лестницы зависит от крепления и формы перил

Полезная ширина лестницы также зависит от способа крепления и формы балюстрады:

балюстрада немного уменьшает ширину лестницы,

перила закрепляется сбоку,

подъем имеет полную ширину.

Лестницы могут иметь очень разнообразную систему подъемов и форму ступеней, и от этих характеристик зависит сложность и стоимость их изготовления и удобство использования. Как правило, чем лестница проще по форме, тем она удобнее и тем легче ее сделать без ошибок.

Безусловно, наиболее популярными в домах являются лестницы с железобетонной конструкцией. Они могут быть любой формы, хотя чем больше у них кривизны и изломов, тем сложнее сделать опалубку для их бетонирования. Они тяжелые, и у них громоздкий вид, поэтому нужно быть осторожным, чтобы они не выглядели слишком подавляющими и не доминировали, например, в маленькой гостиной. Сама конструкция железобетонных лестниц относительно дешевая, однако она требуют отделки. Чаще всего для этой цели выбирают древесину, реже керамическую или каменную плитку. Стоимость перил также должна быть включена в проект исполнения.