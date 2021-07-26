Разгром частного репетиторства в Китае

Реформа в секторе частного образования КНР, оцениваемом приблизительно в 100 млрд долларов, привела к обвалу акций репетиторских компаний. После официального объявления Пекина о реформе в этой сфере в субботу акции главных представителей сектора рухнули. Так, акции одной из наиболее известных в КНР репетиторских фирм - New Oriental Education & Technology Group Inc. обрушились на 40%. В пятницу было такое же падение – 41%. Стоимость акций этой компании в США снизилась еще сильнее – на 54%.

Очень сильно подешевели акции и других лидеров рынка частного образования: Koolearn Technology Holding Ltd., например, на 35%, а China Maple Leaf Educational Systems Ltd. – на 16%.

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Согласно проекту реформы в сфере частного образования бизнес-модели частных компаний, специализирующихся на преподавании школьной программы, меняются самым радикальным образом. Власти объяснили радикальную реформу тревогой за судьбу подрастающего поколения и тем, что капитал «похитил» его образование.

В случае утверждения проекта реформы, в чем мало кто сомневается, частным компаниям, специализирующимся на школьных программах, запретят получать прибыль, привлекать инвестиции и выходить на биржи.

Столь глубокая структурная реформа может привести к коллапсу рынка частного образования в Китае. Он начался еще в минувшую пятницу, когда текст появился в соцсетях, с американских рынков и на рынке Гонконга.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. называют реформу «самым худшим сценарием» и выражают сомнение в самом физическом существовании репетиторских компаний в новых условиях. Например, для того, чтобы отвечать новым требованиям регуляторов, таким компаниям, как New Oriental и TAL Education Group придется вдвое снизить стоимость обучения, что, конечно, приведет к катастрофическим последствиям.

На Гонконгской бирже зарегистрированы более 20 репетиторских фирм с суммарной капитализацией после пятничного обвала в 187 млрд гонконгских долларов (24 млрд долларов США). Достаточно сказать, что объем коротких продаж крупнейшей компании китайского сектора частного образования, New Oriental Education, увеличился, по данным Bloomberg, более чем на 8000%.

Огромные убытки понесли, естественно, и предприниматели, занимающиеся частным образованием в Китае. Антирекордсменом стал бывший школьный учитель Ларри Чен, ставший одним из богатейших людей планеты, состояние которого в начале этого года превышало 15 миллиардов долларов, потерял почти все и перестал быть миллиардером.

Сейчас Чен, основатель и владелец компании Gaotu Techedu Inc., «стоит» согласно Bloomberg Billionaires Index всего лишь $336 million. В этом нет ничего удивительного, потому что акции его фирмы, торгуемые в Нью-Йорке, в прошлую пятницу обрушились почти на две трети.

Тем не менее, в заявлении Gaotu говорится, что компания «выполнит требования регуляторов и не откажется от социальной ответственности». Чену остается утешаться тем, что его коллеги тоже пострадали. Хотя и не так сильно, как он. Так, например, состояние главы TAL Education Group Чзан Бансиня к вечеру пятницы после обвала акций его компании в Нью-Йорке на 71% снизилось на 2,5 млрд до 1,4 млрд долларов. Председатель правления New Oriental Education & Technology Group Inc. Юй Миньхун потерял 685 млн долларов и тоже выбыл из списка миллиардеров. После снижения акций компании на 54% его состояние снизилось до 579 млн долларов.

Обе компании тоже пообещали выполнять все требования регуляторов.