Курс доллара: рубль ждёт важные новости из США

Прошедшую рабочую неделю рубль завершил, укрепившись в обеих парах. В пятницу, 24 июля на закрытии основной сессии Мосбиржи курс доллара составил 73,73 руб., а курс евро – 86,71 руб. Тем самым с закрытия пятницы, 16 июля «россиянин» прибавил к «американцу» 37,00 коп., а к «европейцу» – 79,00 коп.

Таким образом, рубль подорожал к основным резервным мировым валютам на фоне развернувшейся вверх нефти и снижении геополитических рисков. Кроме того, дополнительно поддержало нацвалюты решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на сразу на 1 п. п.

Напомним, на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 23 июля, российский регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,50% годовых.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

C учётом высоких инфляционных ожиданий это сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Кроме того, в Центробанке отметили, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» среди факторов, которые на этой неделе будут поддерживать российскую валюту, назвал повышение ключевой ставки ЦБ РФ, так как это подняло интерес керри-трейдеров к активам в рублях.

Кроме того, за нацвалюту выступит снижение геополитических рисков, что, в частности, продемонстрировали договоренности между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2».

Среди негатива, который может сказаться на курсе, отрицательным фактором остаётся рост числа заболевших коронавирусом в мире.

«Дело в том, что ковидная тема может привести к замедлению восстановления мировых экономик. В этой связи мы в ближайшие 3-5 дней видим пару доллар-рубль в коридоре 73,00-75,00, а пару евро-рубль в пределах 86,00-88,00», – считает Тимошенко.

Александр Купцикевич из FxPro полагает, что начавшаяся неделя будет для рубля удачной. По его мнению, на фоне повышения ключевой ставки в России есть все предпосылки к тому, что доллар в паре с рублём упадёт до 72,50, а евро и вовсе может рухнуть к своим локальным минимумам – 85,00.

«Однако мы бы не стали исключать и резких всплесков волатильности рынков в свете заседания Федрезерва, где вполне возможно центробанк даст сигналы о планах американского регулятора по сворачиванию кризисных мер», – прогнозирует эксперт.

Егор Жильников из «Промсвязьбанка» напомнил, что на прошедшей неделе доллар просел к рублю на 0,7%, оставшись у нижних границах ранее прогнозируемого аналитиками этой кредитной организации диапазона 73,50-75,50 руб.

Фактором, сдерживающим более сильное укрепление рубля выступили консервативные взгляды глобальных игроков на все валюты сегмента ЕМ. При этом не особо помогли здесь и растущие цены на «чёрное золото», считает он.

«Если же говорить о курсе на ближайшие дни, то мы ждём доллар по 73,50 руб. с последующим выходом к новому прогнозному коридору 73,00-75,30. Отличным подспорьем для этого должна стать дорогая нефть и приближающийся налоговый период», – предположил он.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» считает, что на предстоящей неделе пара доллар-рубль будет находиться в широком диапазоне 72,50-75,50.

При этом эксперт подчеркнул, что повышение ключевой ставки сразу на 100 б. п., стало позитивным сигналом для нацвалюты. Как пояснил он, рубль сейчас выглядит сильно благодаря общему подъёму спроса на риск, спокойному геополитическому фону и налоговому периоду.

«Главным событием предстоящей недели для курса нашей валюты станет заседание американского регулятора. На фоне некоторой осторожности, которая будет предшествовать ему, пара доллар-рубль может вернуться к отметке в 74,00. В дальнейшем направление курсовой динамики будет зависеть от новостей из США, а именно от того, какие сигналы пошлёт рынкам ФРС», – уверен Громадин.