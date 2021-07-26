Летевший из Минска в Анталью самолет Belavia подал сигнал бедствия

Самолет Boeing 737 белорусской компании Belavia, совершавший рейс из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

Экипаж самолета подал сигнал бедствия над Белгородскй областью и изменил направление Воронеж, где планировал совершить аварийную посадку. Источники сообщают о нештатной ситуации на борту самолета.

«Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже», - сообщил в тот момент собеседник агентства. Он уточнил, что самолет пополнил парк Belavia пять лет назад, до этого периода авиалайнер нигде не эксплуатировался.

На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Позже информационные агентства сообщили, что самолет белорусской авиакомпании на одном двигателе успешно совершил посадку на подмосковном аэродроме «Домодедово». Как уточнил ТАСС, курс на Москву аварийный авиалайнер взял, чтобы выработать запас топлива перед аварийной посадкой.

По сообщению «Интерфакса», по предварительным данным, причиной экстренной посадки стло критический внезапный рост температуры масла в двигателе, что могло привести к его возгоранию.



