«Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов

Ритейлер «Магнит» совместно с крупнейшим онлайн-ритейлером России Wildberries запускает совместный пилотный проект экспресс-доставки товаров из магазинов «у дома» в Краснодаре, говорится в официальном сообщении торговой сети.

Ассортимент «Магнита» будет доступен в отдельном shop-in-shop на сервисе Wildberries. Доставка и сборка товаров будет осуществляться за счет сети «Магнит» с помощью партнерской курьерской службы, сообщила компания.

В настоящее время перечень товаров, доступных для заказа, состоит из 5 тыс. наименований, среди которых бакалея, молочная и мясная продукция, упакованные фрукты и овощи со стандартным весом, полуфабрикаты, чай, кофе, соки и воды, самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др. При заказе от 499 рублей доставка осуществляется бесплатно. Время доставки составляет 90 минут, впоследствии этот период сократится до одного часа.

«Бизнес-модель маркетплейса сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся в e-commerce, поэтому нам важно присутствовать в этом сегменте. Пилотный проект в Краснодаре позволит синхронизировать наши бизнес-процессы и технологии, и в случае позитивного отклика покупателей, масштабировать проект на более широкую географию», - заявил Ян Дюннинг, Президент, генеральный директор сети «Магнит».

В настоящее время «Магнит» развивает ряд онлайн-проектов - как самостоятельно, так и с партнерами. На конец I квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1,3 тыс. магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В 2021 году компания планирует нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.