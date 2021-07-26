Мишустин пустил полтриллиона рублей в дело

Региональную инфраструктуру будут финансировать за счет льготных бюджетных кредитов — соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги, говорится в сообщении кабмина, будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита начнется с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты.

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Как отметил на заседании правительства Мишустин, такие займы позволят увеличить объёмы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства. Всё это позволит улучшить качество жизни граждан, даст дополнительный импульс развитию экономики на местах. По оценкам правительства, к 2024 году объём выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей.

Для того, чтобы получить финансовую поддержку по этому направлению, региону необходимо принять участие в отборе проектов. Правила его проведения готовятся к подписанию, но уже известно, что средства могут быть потрачены, например, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Займы также можно направить на приобретение городского транспорта и ещё ряд целей, связанных с развитием территорий.

Качество жизни нужно повышать везде

Существенным тормозом модернизации производства и улучшения качества жизни населения в нашей стране остается недостаточно развитая инфраструктура, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Пренебрежительное отношение к этой проблеме долгие десятилетия являлось отличительной чертой общенациональной экономической политики, разительно контрастируя с усиленным вниманием, которое уделяется вопросам развития систем обеспечения нормальной жизнедеятельности общества в экономически развитых странах.

Однако, указывает эксперт, в последние годы на высшем уровне был принят ряд дальновидных решений, призванных в долгосрочной перспективе кардинальным образом изменить ситуацию в этой сфере. С одной стороны, это программы общенационального характера, реализуемые через госкорпорации (РЖД, «Газпром», ДОМ и т.д.), финансируемые как за счет собственных средств организаций, так и посредством ресурсов, предоставляемых ВЭБом. Общегосударственный масштаб преобразований предполагает прежде всего формирование эффективно функционирующей единой транспортной системы, адекватной задачам динамичного развития отечественной экономики, а также решение проблем в социальной сфере, возможное только в общероссийских рамках (например, проект газификации).

С другой стороны, важной составляющей решения инфраструктурных вопросов является региональный уровень, продолжает Гожий. Программа распределения инфраструктурных кредитов — органичная составляющая экономического и социального развития нашей страны в привязке к конкретным территориям. То обстоятельство, что ведомством, ответственным за отбор проектов, выступает Минстрой, само по себе предполагает преимущественно социальную ориентацию выдачи займов. Увязка в единую систему строительных проектов и всей совокупности обеспечивающих структур исходя из оценки ситуации на местах способна существенным образом ускорить экономическое развитие отдельных областей России и значительно улучшить качество жизни населения нашей страны.

Однако следует учитывать, что выдача денег в рамках программы строится на возвратной основе, подчеркивает эксперт. Несмотря на крайне мягкие условия кредитования, только финансово состоятельные регионы могут претендовать на большую часть распределяемых ресурсов. Достаточно жесткие требования к финансовой дисциплине местных бюджетов изначально предполагают определенный дисбаланс выдачи инфраструктурных ссуд в пользу развитых территорий. В этом смысле возникает риск нарастания диспропорций в региональном развитии, полагает Гожий.

В то же время области России с хронически дефицитом местного бюджета нуждаются в развитии социальной и общеэкономической инфраструктуры не меньше — а возможно и больше, — чем более благополучные регионы. Сгладить эти диспропорции можно только на уровне общероссийского бюджетного финансирования, убежден эксперт. Действующие рассрочки по обязательным платежам и возвратам заемных средств должны быть подкреплены системой мер, направленных на укрепление слабых местных бюджетов. Несомненный стимул экономического развития, который будет задан выдачей инфраструктурных кредитов, со временем неизбежно потребует разработки отдельной программы «подтягивания» отстающих регионов.

Инфраструктурное кредитование регионов не является окончательным решением проблемы формирования стабильных социальных структур, считает Анатолий Гожий. Однако возвратное целевое финансирование на основе региональных бюджетов — важное дополнение к общенациональным программам развития экономики и улучшения качества жизни населения. Сочетание программ общенационального характера и стимулирование развития на уровне местных бюджетов создает основу для формирования в стране современной, направленной в будущее инфраструктуры.

Деньгам надо работать, а не в кубышке лежать

После подъёма ключевой ставки ЦБ до 6,5% будет только шириться число инициатив со стороны правительственных структур, в рамках которых исполнительной власти придётся закладывать в бюджет всё новые и новые исключения, чтобы дать возможность льготного финансирования субъектам регионов или отраслей, уверен шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Так уже происходит с аграриями, от которых зависят цены на продукты в магазинах; выдвигаются аналогичные идеи программ поддержки малого бизнеса при посредничестве союзов предпринимателей.

То и дело на федеральном и региональном уровнях обсуждаются в последние месяцы программы льготного финансирования различных проектов под ставку на 2—3% ниже ключевой. Так будет происходить и дальше, считает эксперт, потому что столь высокая стоимость денег слишком явно не соответствует насущным потребностям стимулирования и развития российской экономики, не позволяя предпринимателям рефинансировать накопленные долги. Всё это из-за высокой себестоимости работ давит на производство даже в более динамичных средах со сравнительно быстрой окупаемостью, не говоря уже о такой основополагающей и долгосрочной сфере как инфраструктурные проекты.

Федеральные бюджетные кредиты регионам под вменяемый процент жизненно необходимы, чтобы не допустить заранее заложенной патовой ситуации с неподъёмными для регионов издержками при строительстве инфраструктуры (с учётом, к тому же, резко подскочивших в этом году цен на стройматериалы). Без этих денег многие проекты по развитию территорий оказались бы по факту просто заморожены как минимум на 2—3 года, уверен Пушкарёв. А на предложенных сейчас шоколадных условиях у федерального центра отбоя не будет от заявок на отбор проектов из всех без исключения краёв и областей. Поэтому нет сомнения, что весь предполагаемый объем инфраструктурных кредитов не только будет выбран полностью задолго до 2024 года, но программу придётся оперативно на ходу раздвигать и по суммам, и по срокам.

Другое дело, что даже привлекательной трехлетней отсрочки начала возврата платежей из регионов в центр может не хватить, отмечает эксперт. Деньги могут зависнуть в регионах на значительно более долгий срок. Однако вряд ли такая ситуация заранее не прогнозируется или способна сильно огорчить федеральный центр: возможно, это даже является изначальной частью плана, чтобы в итоге больше средств на постоянной основе крутилось именно в регионах — тем более, что строгая отчётность по отобранным проектам должна обеспечить работу основной части выделенных регионам бюджетных денег по назначению.

В конечном счёте, полагает Пётр Пушкарёв, это всё равно положительно скажется на экономической базе развития регионов России. И это гораздо полезнее, чем если бы те самые полтриллиона рублей лежали бы ещё одним мёртвым довеском в и без того переполненных закромах ФНБ в то время, как бюджеты регионов испытывают регулярный дефицит. И даже если через 3—5 лет окажется, что нынешние возвратные заёмные субсидии придётся частично заменять безвозвратными дотациями из центра, для федерального центра это будет хорошей отсрочкой: новые безвозвратные дотации выдать всегда успеется.