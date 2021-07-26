Модернизацию производств в Москве на общую сумму 1 млрд рублей проведут три авиапредприятия в 2021 году - заммэра Ефимов

Три столичных предприятия авиационной отрасли, обладающие статусом промышленного комплекса, планируют до конца 2021 года инвестировать в свое развитие свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятия авиационной отрасли столицы производят почти весь спектр существующей продукции в этой сфере - двигатели, шасси, навигационные комплексы, электронику. Только за 2020 год они выпустили авиационной продукции более чем на 140 млрд рублей. Восемь предприятий имеют статус промышленного комплекса, который позволяет им экономить средства за счет предоставляемых городом преференций и вкладывать их в модернизацию производства. Благодаря поддержке города, как минимум, три авиапредприятия планируют до конца этого года вложить в собственное развитие свыше 1 миллиарда рублей», – отметил заместитель мэра.

Среди них производитель топливных систем для авиадвигателей, предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве ракетоносцев и самолетов специального назначения, а также машиностроительное конструкторское бюро.

«Статус промышленного комплекса открывает промпредприятиям доступ к ряду преференций - для них на 80% снижена ставка земельного налога и арендная плата за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое. Эти льготы позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17–25%, а сэкономленные средства направить на модернизацию производства, обновление или приобретение оборудования», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В Москве работают 42 предприятия авиационной отрасли, более 20 из них представили свои новейшие разработки и участвовали в международной аэрокосмической выставке МАКС-2021, которая проходила с 20 по 25 июля. В частности, Московский авиационный институт представил стенд кабины сверхзвукового пассажирского самолета с одним пилотом. Столичный ВИАМ в рамках выставки знакомил посетителей с передовыми разработками в области аддитивных технологий – малоразмерными газотурбинными двигателями МГТД-20 и МГТД-150. Одной из главных премьер авиасалона стал принципиально новый легкий истребитель пятого поколения, созданный компанией «Сухой».