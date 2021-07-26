На Украине заявили о возможности силового освобождения Донбасса

Украине стоит задуматься о подготовке силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России, заявил в эфире телеканала «Obozrevatel» бывший замминистра по вопросам временно оккупированных украинских территорий Юрий Грымчак.

«Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия», — заявил он. Грымчак напомнил, что в выборах в Госдуму РФ примут участие россияне, живущих в Донбассе, что говорит о намерениях Москвы присоединить эти земли.

Ранее о возможности принять участие в думских выборах, которые пройдут 17-19 сентября, для граждан Донбасса, имеющих российско-украинское гражданство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

