Надежды на рост акций пока нет

Пятницу, 23 июля 2021 года, российский рынок акции завершил снижением. И хотя оно не было обвальным, но настроения инвесторов в целом были минорными. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 3734,54 пункта, а РТС — на 0,2%, до 1595,86 пункта. Продажи были вызваны фиксацией прибыли после публикации решения Банка России о повышении ключевой процентной ставки впервые с 2014 года на 100 б.п., до 6,5% годовых.

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Оснований ожидать покупок в понедельник, 26 июля, пока нет. В первую очередь, это связано с внешним фоном: в Китае идут активные распродажи — в основном, бумаг высокотехнологичного сектора. Так, отмечает БКС Экспресс, китайский Shanghai Composite упал более чем на 2%, а индекс автономии — гонконгский Hang Seng — на 3%. Отраслевой индекс высоких технологий обвалился на 5%. Причина тотального исхода инвесторов кроется в претензиях регулятора КНР к гиганту Tencent. И это после того, как в пятницу наблюдалось отвесное падение бумаг сектора услуг в сфере образования.

Нет роста и в сырьевом сегменте: отскок нефтяных фьючерсов споткнулся чуть выше 74 долларов за баррель марки Brent. После стремительного восстановления котировок техническая коррекция рынка энергоносителей не вызывает удивления, полагают эксперты. Волатильность инструментов остается высокой, не исключая попытки подъема контрактов, но среднесрочный взгляд заточен на охлаждение рынка сырья. Рынки в ожидании среды

Российский фондовый рынок начинает новую торговую неделю по сценарию, схожему со сценарием недельной давности, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. В тот понедельник, 19 июля, фондовые индексы РТС и Мосбиржи потеряли по 2,0% на фоне шестипроцентного обвала цен на нефть и распродаж на фондовых площадках в Азии, Европе и США.

В этот понедельник, 26 июля, история начинает повторяться — правда, пока в значительно более «сжатом» формате. Цены на нефть на утренних торгах теряют около 1,5%, фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы снижаются в среднем на 0,5%, а индексы РТС и Мосбиржи с открытия торгов падают на 0,9% и на 0,5% соответственно.

Отдельно стоит обратить на динамику азиатского рынка, где падение фондовых индексов оказалось очень существенным, говорит Александр Розман. Японский Nikkei 225 отделался относительно легко, потеряв около 1,25%. Чего нельзя сказать о китайских фондовых индексах, которые, из-за ужесточения правил в сфере онлайн-образования и возможных ограничений в секторе недвижимости, продемонстрировали сегодня одно из самых сильных однодневных падений за год. Китайский Hang Seng, например, потерял сразу 3,3%.

И все же, полагает эксперт, для российского фондового рынка негативная динамика в Азии хотя и чувствительна, но не критична — по крайней мере до тех пор, пока цены на нефть сохраняют относительную стабильность, полагает Розман. К тому же на этой неделе ожидается ряд событий, до которых рынок вряд ли сможет принять решение о дальнейших действиях. Это, кстати, перекликается со сценарием прошлой недели, когда инвесторы ждали итогов заседания ЕЦБ и не хотели принимать важных решений, в результате чего рынки корректировались к падению 19 июля, до четверга 22 июля.

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн отмечает, что на этой неделе будет заседать едва ли не самый важный регулятор — ФРС. Поэтому до среды, 28 июля, когда будут опубликованы его решения, сохранится картина, аналогичная той, которая складывалась на прошлой неделе. После сегодняшнего снижения на 0,5-1,0% индекса РТС и 0,2-0,5% индекса Мосбиржи, во вторник и среду 27-28 июля стоит ожидать вялотекущую динамику обратно к уровням 1590-1600 и 3750-3770 пунктов, полагает Гринштейн.

А вот дальнейшая динамика в четверг и пятницу 29-30 июля пока остается загадкой, полагает эксперт. Сценарий прошлой недели предполагает еще один месяц «мягкости» ФРС — по аналогии с тем, как это сделал ЕЦБ, поддержав рынки на фоне эпидемиологических рисков, растущих из-за распространения нового штамма СOVID-19 «Дельта». Американский регулятор может пойти на такие действия, но закладываться на это пока не стоит. Лучше дождаться вечера среды и получить информацию из первых рук, советует Гринштейн.