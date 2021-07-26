Цены на нефть падают на коронавирусных рисках и опасениях за спрос

Мировые цены на нефть утром 26 июля показывают слабую отрицательную динамику на новостях вокруг ситуации с пандемией и спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в октябре дешевела на 0,61% — до $72,99 за баррель, сентябрьские фьючерсы также потеряли 0,61%, до $73,65. Котировки на WTI с поставками в сентябре потеряли 0,62% — до $71,62 за баррель. По мнению основательницы Vanda Insights в Сингапуре Ванданы Хари на восстановление спроса продолжает влиять «штамм «дельта» и может потребоваться какое-то время, чтобы уверенность нефтяных «быков» восстановилась.

После того, как ряд стран уже снял или ослабил карантинные ограничения на фоне продолжающейся вакцинации, в мире началось распространение более заразного коронавирусного штамма «дельта». Трейдеры опасаются, что такая ситуация может вызвать новые ужесточения карантина в мире, что отразится на восстановлении экономики и нефтяном спросе.

