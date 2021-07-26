Пентагон оценил угрозу для США со стороны России и Китая

Заместитель начальника объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай представляют опасность для США, сообщает «РИА Новости».

«Главная опасность для этой нации в длительной перспективе – это Китай, в краткосрочной перспективе – Россия. Мы должны убедиться, что мы сфокусировали наши намерения на них», – сказал Хайтен, во время выступления в Институте новых технологий. Так он ответил на вопрос о планах США завершить военную миссию в Ираке. Хайтен сказал, что не будет делать объявлений на указанную тему, поскольку Пентагон лишь выполняет решения, которые принимаются «по другую сторону реки» в Белом доме. По его словам, увиденное в Афганистане, или то, «как развиваются сейчас события в Ираке», – это «понимание того, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому».

«Оставляя небольшой след, чтобы наше "тело" было больше ориентировано на угрозы от Китая и России», – резюмировал Хайтен.

Ранее Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими должны объявить о соглашении по выводу американских войск из Ирака. По информации агентства, США завершат военную миссию в Ираке к концу 2021 года.