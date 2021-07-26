Правительство субсидирует РЖД перевозку минтая с Дальнего Востока

Кабмин намерен субсидировать перевозки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, рассказали в пресс-службе правительства, ссылаясь на подписанное постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

«Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая», — говорится в сообщении. По мнению Мишустина, мера позволит увеличить объем поставок минтая с Дальнего Востока, а также снизить стоимость на его транспортировку. Чиновник уточнил, что дал поручение Минсельхозу всесторонне проработать совместно с РЖД и отраслевыми союзами вопрос доставки рыбы с территории ДФО в другие регионы страны.

Мишустин напомнил, что доставка рыбы с Дальнего Востока является частью мер, о необходимости которых говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 21 июля. Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги, рассказал премьер.

В феврале текущего года оптовая цена на минтай снизилась на 36,3% в годовом выражении до 65 руб. за кг, а в центральном регионе - с 123 руб. до 85 руб. за кг, сообщал РБК, ссылаясь на ФГУП «Нацрыбресурсы».

