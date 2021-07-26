Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил победителей Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Дениса Аблязина, Артура Далалояна, Никиту Нагорного и Давида Белявского.

«Рад поздравить вас с триумфом на Играх XXXII Олимпиады.Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками.

Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех.

Благодарю вас за силу духа, твёрдость характера и сплочённость. Желаю здоровья и удачи», – говорится в поздравительной телеграмме президента России.