Путин предложил построить ЦКАД в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает «Интерфакс». В ходе совещания президент предложил построить по аналогии с ЦКАД в Подмосковье второе, более удаленное от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал Путин.

Президент отметил, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, «это будет, безусловно, востребовано».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что идея второго кольца обсуждалась еще в 1990-х и 2000 годах. «Но тогда не получилось - денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области», – сказал Беглов.