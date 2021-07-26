Россия откажется от ставки LIBOR

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила инициативу, предполагающую внесение изменений в Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Предложение касается отмены применения ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate), которую ЦБ использует, в частности, принимая меры в отношении кредитных организаций, не исполняющих в установленный срок предписания об устранении нарушений, выявленных в их деятельности. Информацию об этом сообщил Expert.ru источник в комиссии.
Ставка LIBOR как она есть
LIBOR — лондонская процентная ставка для межбанковского рынка, то есть, показатель, определяющий стоимость кредитов, которые банки дают друг другу. Ставки LIBOR рассчитываются в пяти разных валютах (американский доллар, японская иена, евро, фунт стерлингов и швейцарский франк) для семи сроков погашения («овернайт», одна неделя, один месяц, два месяца, три месяца, полгода и год). Итого каждый день рассчитывается 35 различных значений LIBOR, на которые ориентируются инвесторы по всему миру.
Для расчета каждой ставки опрашиваются 11-18 банков. Эту информацию собирает агентство Thomson Reuters, которое усредняет значения, и именно по ним определяются котировки LIBOR. Из полученных значений отбрасываются 25% сверху и снизу, а от оставшихся рассчитывается взвешенное среднее арифметическое, округленное до 5-ти знаков после запятой.
Однако достоверность информации, предоставляемой кредитными учреждениями для вычисления ставки LIBOR, долгое время не проверялась и в 2012 году вокруг главной процентной ставки разразился международный скандал. Виной тому стало манипулирование значением LIBOR, возможности которого возникали из-за особенностей сбора и обработки данных.Выяснилось, что банки координировали значение LIBOR, добиваясь нужной величины в дни крупных платежей по финансовым договорам, прежде всего деривативам. СМИ назвали манипулирование LIBOR крупнейшей аферой в финансовой истории, а ее кейс вошел в пособия по деловой этике и в учебники по финансовому анализу. В результате скандала Британская банковская ассоциация, выполнявшая функции администрирования LIBOR это право потеряла , контроль над индикатором перешёл к новому администратору ICE Benchmark Administration, методология расчёта и панель банков претерпели значительные корректировки.
Не только Россия уходит в отказ
Ставка LIBOR, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном рынке, широко применяется в качестве эталона в финансово-экономической и правоприменительной практике. Однако расчет и публикация индикатора LIBOR в РФ могут быть прекращены: еще в апреле Банк России сообщил, что намерен перестать использовать этот индикатор и перейти на альтернативные процентные индикаторы после ноября 2021 г.
Немногим ранее, в марте, британские регуляторы сообщили, что Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR) перестанет рассчитываться в большинстве валют в конце 2021 года, Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) заявило, что публикация ставок LIBOR в фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках и японских иенах будет завершена 31 декабря 2021 года. ICE Benchmark Administration, занимающаяся LIBOR, также сообщила, что прекратит публикацию недельной и двухмесячной долларовых ставок в конце декабря, а остальных долларовых LIBOR (сроком overnight, 1, 3, 6 и 12 месяцев) — после 30 июня 2023 года.
Таким образом, скорее всего в РФ индикатор LIBOR перестанет использоваться к концу 2021 года, тогда как зарубежным банкам, а также финансовым компаниям необходимо будет отказаться от использования этих ставок в контрактах не позднее 30 июня 2023 г.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, это связано с решением G20 о проведении реформы финансовых индикаторов. К реформе привело обвинение ряда стран в возможных манипуляциях котировками, когда банки предоставляли одни значения для расчета LIBOR, а в реальных сделках подменяли их другими. Ставки LIBOR, например, искусственно завышались, как уже было сказано, для исчисления повышенных процентов по ипотечным и потребительским кредитам, которые банки выдавали крупным корпоративным клиентам, и, напротив, снижались для исчисления процентов по депозитным вкладам физических и юридических лиц.
Эта подмена понятий и инструментов неоднократно оценивалась как нарушение прав участников рынка и вызывала большие споры, порой переходящие в скандалы. Поэтому сейчас, убеждены эксперты, необходимо разработать чёткую систему и разумную концепцию перехода от одного индикатора к другому с тем, чтобы не столкнуться с проблемой спорных ситуаций между участниками сделок во всем мире. Лишним подтверждением необходимости реформы системы финансовых индикаторов может служить тот факт, что отменить LIBOR в настоящее время активно стремятся США.
По сообщению источников, подготовленный законопроект предлагает заменить в России ставку LIBOR ставкой, рассчитываемой Центробанком страны. Она не может быть меньше двух третей процентной ставки по вкладам в рублях, долларах и евро, привлеченных российскими банками. Ставка, в частности, будет использоваться Центробанком при принятии мер к кредитным организациям в случае неисполнения ими в срок предписаний об устранении нарушений, а также для снижения рисков использования LIBOR в действующих договорах субординированных кредитов (депозитов, займов) и в решениях о выпуске субординированных облигационных займов с плавающими процентными ставками в иностранных валютах, включенных в состав источников собственных средств.
Как сообщают источники, процентные ставки в рублях, долларах и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно и влиять на различные продукты на рынке: как на вклады «до востребования», так и на широкий диапазон срочных вкладов. К альтернативным процентным индикаторам будут, в частности, напрямую привязаны ставки по кредитам для крупных корпоративных клиентов банков. Следовательно, индикаторы будут влиять как на кредитные предложения (в том числе, ипотеку и потребительские займы), так и на уровень сбережений (сберегательные вклады граждан). Например, если банки будут готовы дешево кредитовать друг друга, то им не будет смысла привлекать деньги населения, что, в свою очередь, приведет к снижению процентных ставок по вкладам.
Где возможности — там и опасности
«Из-за отказа от LIBOR финансовый рынок ждет непростой переходный период, — полагает Владимир Груздев. — Ставку LIBOR до сих пор было принято считать ключевым ориентиром стоимости денег. В связи с прекращением ее использования участникам финансового рынка необходимо будет значительно изменить продуктовые портфели, модели управления рисками и IT-инфраструктуру. Что же касается самого решения отказаться от LIBOR, то оно было принято из-за непрозрачности механизма ее образования».
В период реформы индикаторов именно исчезновение с финансовых площадок ставок LIBOR в первую очередь повлияет на всю банковскую систему, причем не только в финансовом плане, но и в делопроизводстве и юридическом направлении, считает финансовый аналитик, генеральный директор компании «Юристъ» Асия Мухамедшина. Это был финансовый инструмент индексации процентных ставок, и теперь Российским банкам до конца 2021 г., а зарубежным до начала июля 2023 г. нужно будет отказаться от использования LIBOR, долгое время являвшейся ориентиром для огромного количества финансовых контрактов, включая ипотечные кредиты. А значит, придется искать альтернативный LIBOR регулятор, что в свою очередь, повлечёт за собой юридическую волокиту и финансовые убытки для банков.
С микропруденциальной (имеющей отношение к отдельно взятому финансовому институту, а не к финансовому сектору в целом) точки зрения выделяются следующие риски отказа от LIBOR: операционные, юридические, поведенческие, а также риски, связанные с хеджированием и бухгалтерским учетом. Кроме того, неопределенность в отношении продолжения публикации LIBOR после 2021 г. может спровоцировать и макропруденциальные риски в виде повышенной волатильности рынков, предупреждает Мухамедшина.
По ее словам, основные вызовы перехода на безрисковые индикаторы — разработка новых продуктов, повышение их ликвидности и готовность участников рынка к изменениям. Большая часть ведущих стран разработали национальные стратегии по прекращению использования LIBOR и начали их реализацию.
«При этом страны, не реализующие такие стратегии, как правило, оценивают риски финансовых и нефинансовых компаний, связанные с прекращением публикации LIBOR, как незначительные, — говорит Асия Мухамедшина. — В основном стратегии регуляторов по прекращению использования LIBOR включают следующие элементы: повышение осведомленности участников рынка, мониторинг процесса прекращения использования LIBOR, координацию различных национальных рабочих групп».
Другой проблемой, связанной с LIBOR и имеющей более серьезные вероятные последствия, является критически низкий уровень ставок, наблюдаемый в последние годы. При таких показателях мировые экономики ежегодно теряют огромные деньги, что может вызвать очень серьезный кризис в масштабе экономики всего мира, поясняет финансовый специалист, управляющий партнёр юридического «Легес-Бюро» Мария Спиридонова.
«С одной стороны, малые кредитные ставки вызывают рост объема займов, а с другой — клиенты не хотят вкладываться в банки с низкими ставками по депозитам, что провоцирует кризис ликвидности, — говорит она. — Адекватные значения LIBOR должны колебаться около уровней в 4—6 %, однако уже несколько лет ставка намного ниже. Следствием этого становится раздувание стоимости активов по всему миру и злоупотребление кредитованием».
Напомним, что ставка LIBOR является плавающей, и России придется либо переходить к фиксированной ставке, что чревато большими рисками, либо воспользоваться иными мировыми индикаторами, что она в настоящий момент и предпринимает. Банк России рекомендует финансовым организациям уже сейчас сокращать число действующих договоров и не заключать новые в привязке к LIBOR. Особенно это касается договоров, вступающих в силу с 1 января 2022 года.