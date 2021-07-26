Россия откажется от ставки LIBOR

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила инициативу, предполагающую внесение изменений в Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Предложение касается отмены применения ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate), которую ЦБ использует, в частности, принимая меры в отношении кредитных организаций, не исполняющих в установленный срок предписания об устранении нарушений, выявленных в их деятельности. Информацию об этом сообщил Expert.ru источник в комиссии.

Ставка LIBOR как она есть

LIBOR — лондонская процентная ставка для межбанковского рынка, то есть, показатель, определяющий стоимость кредитов, которые банки дают друг другу. Ставки LIBOR рассчитываются в пяти разных валютах (американский доллар, японская иена, евро, фунт стерлингов и швейцарский франк) для семи сроков погашения («овернайт», одна неделя, один месяц, два месяца, три месяца, полгода и год). Итого каждый день рассчитывается 35 различных значений LIBOR, на которые ориентируются инвесторы по всему миру.

Для расчета каждой ставки опрашиваются 11-18 банков. Эту информацию собирает агентство Thomson Reuters, которое усредняет значения, и именно по ним определяются котировки LIBOR. Из полученных значений отбрасываются 25% сверху и снизу, а от оставшихся рассчитывается взвешенное среднее арифметическое, округленное до 5-ти знаков после запятой.

Однако достоверность информации, предоставляемой кредитными учреждениями для вычисления ставки LIBOR, долгое время не проверялась и в 2012 году вокруг главной процентной ставки разразился международный скандал. Виной тому стало манипулирование значением LIBOR, возможности которого возникали из-за особенностей сбора и обработки данных.Выяснилось, что банки координировали значение LIBOR, добиваясь нужной величины в дни крупных платежей по финансовым договорам, прежде всего деривативам. СМИ назвали манипулирование LIBOR крупнейшей аферой в финансовой истории, а ее кейс вошел в пособия по деловой этике и в учебники по финансовому анализу. В результате скандала Британская банковская ассоциация, выполнявшая функции администрирования LIBOR это право потеряла , контроль над индикатором перешёл к новому администратору ICE Benchmark Administration, методология расчёта и панель банков претерпели значительные корректировки.

Не только Россия уходит в отказ

Ставка LIBOR, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном рынке, широко применяется в качестве эталона в финансово-экономической и правоприменительной практике. Однако расчет и публикация индикатора LIBOR в РФ могут быть прекращены: еще в апреле Банк России сообщил, что намерен перестать использовать этот индикатор и перейти на альтернативные процентные индикаторы после ноября 2021 г.