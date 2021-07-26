Российский МИД выразил протест послу Японии в связи с недружественными шагами Токио

Игорь Моргулов – заместитель главы МИД РФ – заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к России.

В российском внешнеполитическом ведомстве при этом призвали японскую сторону «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях», передаёт сайт «Российской газеты».

Между тем Моргулов напомнил о достигнутых лидерами РФ и Японии договоренностях о выведении связей между двумя странами на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах. В МИД РФ призвали Японию вернуться на этот путь.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал поездку главы правительства Михаила Мишустина на остров Итуруп, который входит в Курильский архипелаг. По словам представителя Кремля, премьер-министр РФ совершает рабочие поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить.

Напомним, 26 июля глава Кабмина РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп.

В этой связи постоянный заместитель внешнеполитического ведомства Японии Такэо Мори вызвал посла РФ Михаила Галузина в МИД и заявил протест. В свою очередь посол РФ Михаил Галузин после встречи с Мори заявил, что это является неприемлемым на основании базовой позиции России.