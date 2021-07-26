Российские гимнасты выиграли золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио

Российские гимнасты стали Олимпийскими чемпионами в командном многоборье Играх-2020 в Токио. Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный в упорной борьбе опередили сборные Японии (серебро) и Китая (бронза).

Напомним, на Олимпийских играх-2016 сборная России заняла второе место.

Ранее сообщалось, что саблистка София Позднякова принесла России второе золото Олимпийских игр в Токио. В финале она одолела ещё одну нашу соотечественницу Софью Великую.Таким образом, Россия в этом виде программы взяла сразу две медали – золотую и серебряную.

Всего у России на Играх в Токио три золота.

