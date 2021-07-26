Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса

Учёные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый способ отслеживания мутаций COVID-19.

Как рассказал в интервью РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов, они предлагают расшифровывать не весь геном коронавируса, а лишь ту часть, где мутации влияют на важные эпидемиологические свойства.

По словам Хафизова, благодаря этому скорость исследований увеличится вдвое. Учёный пояснил, что метод целевого секвенирования отдельных фрагментов гена S-белка позволяет сократить расходы на пробоподготовку и секвенирование примерно в 10 раз по сравнению с полногеномным секвенированием коронавируса, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Хафизов рассказал, что в 2 раза возрастает и скорость исследований, в том числе за счет того, что в таргетном секвенировании намного меньше «выбраковка» биологического материала, то есть больший процент проб проходит все стадии исследования и доходит до получения непосредственно самой геномной последовательности.

«Безусловно, полное секвенирование генома остаётся наиболее надёжным и точным методом, но оно требует, как больших финансовых, так и временных затрат», – резюмировал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ.

Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба, в России за истекшие сутки выявлено 23 239 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения достигло 149 780. Умерли за всё время пандемии 154 601 человек, из которых 727 пациентов скончались за последние 24 часа.

На первом месте среди заболевших остается Москва, где за сутки выявили 2 629 случаев заражения COVID-19 (минимум с мая этого года), выздоровели 4 580 человек, скончался 101 пациент. В топ-5 регионов с наибольшим распространением коронавируса также вошли Подмосковье (+2 161), Санкт-Петербург (+1 929), Нижегородская область (+529) и Свердловская область (+494).