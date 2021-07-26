Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска «Северного потока — 2»

После запуска трубопровода «Северный поток — 2» Украина должна приступить к разработке собственных зеленых ресурсов, в частности, «зеленого» водорода, поделился мнением в эфире телеканала «Украина 24» глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он считает, что верить высказываниям о том, что Украина сохранит за собой транзит российского газа и после запуска «Северный поток —2» нельзя.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород», — заявил Саакашвили.



Также бывший президент Грузии высказал обвинения в адрес России, что та, якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», — утверждает он.

Трубопровод «Северный поток — 2» уже почти законченный проект мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет из России в Германию. Против его строительства активно выступают США, которые заинтересованы в продвижении своего СПГ в страны ЕС, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.

