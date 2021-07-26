Саблистка Позднякова выиграла для России второе золото Олимпиады в Токио

Российская саблистка София Позднякова принесла России второе золото Олимпийских игр в Токио. В финале она одолела ещё одну нашу соотечественницу Софью Великую.

Таким образом, Россия в этом виде программы взяла сразу две медали – золотую и серебряную. В полуфинале Великая оказалось сильнее Анну Мартон из Венгрии (15:8), а Позднякова победила Манон Брюне (15:10).

Напомним, Позднякова двукратная чемпионка мира и Европы. Эта Олимпиада для неё первая в карьере.

Для Великой это третьи Олимпийские игры. Так, в Рио-де-Жанейро в 2016 году она также завоевала серебро в индивидуальном разряде, но выиграла Олимпиаду в командном турнире. Кроме того, в её активе серебро Олимпиады-2012.

