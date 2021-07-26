«Росатом» начал строительство реакторного комплекса в Боливии

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» начала строительство реакторного комплекса – ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, сообщает «РИА Новости».

Первый замгендиректора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров подтвердил, что центр начнет работу в 2024 году – к этому сроку планируется завершить сооружение реактора. «Этот реактор, который заработает в 2024 году, – технологическое чудо, которое включит Боливию в список инновационных стран, которых не так много в мире», – сказал Комаров.

В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в «Росатом») на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто.