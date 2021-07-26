США прекращают боевые действия в Ираке

Президент США Джо Байден заявил, о прекращении боевых действий американских войск в Ираке против Исламского государства (признано в России террористической организацией и запрещена), сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться… помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – заявил Байден по итогам встречи с премьером Ирака Мустафой аль-Каземи.

Ранее Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими должны объявить о соглашении по выводу американских войск из Ирака. По информации агентства, США завершат военную миссию в Ираке к концу 2021 года.