В России за сутки выявили 23 239 новых случаев COVID

В России за истекшие сутки выявлено 23 239 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране общее число случаев заражения достигло 149 780. Умерли за все время пандемии 154 601 человек, из которых 727 пациентов скончались за последние 24 часа. 25 июля сообщилось о 24 072 новых случаях. Успешно перебороли заболевание 5 506 834 россиян, из них за сутки полностью выздоровели 16 200 пациентов.

На первом месте среди заболевших остается Москва, где за сутки выявили 2629 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4580 человек, скончался 101 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 490 707 случаев болезни. В топ-5 регионов с наибольшим распространением COVID вошли Московская область (+2161), Санкт-Петербург (+1929), Нижегородская (+529) и Свердловская (+494).

По данному показателю Россия занимает пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. Лидируют США, где за все время распространения заболевания выявлено более 34,4 млн случаев, далее следуют Индия (более 31,4 млн), Бразилия (свыше 19,6 млн) и Франция (более 6 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 194 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек.

